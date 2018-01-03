Один человек погиб и двое пострадали в результате нападений в ирландском Дандолке

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Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате нападений неизвестного с ножом в ирландском городе Дандолк. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, погибшим оказался гражданин Японии. Он получил удар в спину.

Ещё двое граждан Ирландии госпитализированы, их ранили металлическим прутом.

Все три нападения были осуществлены в разных местах.

В рамках расследования задержан гражданин Египта. Мотивы атак устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полицейского ударили ножом в спину в одном из колледжей Эдинбурга.

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