Один человек погиб и двое пострадали в результате нападений в ирландском Дандолке

Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате нападений неизвестного с ножом в ирландском городе Дандолк. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, погибшим оказался гражданин Японии. Он получил удар в спину. Ещё двое граждан Ирландии госпитализированы, их ранили металлическим прутом. Все три нападения были осуществлены в разных местах. В рамках расследования задержан гражданин Египта. Мотивы атак устанавливаются. Ранее сообщалось, что полицейского ударили ножом в спину в одном из колледжей Эдинбурга.