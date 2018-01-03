Один человек погиб и двое пострадали в результате нападений в ирландском Дандолке
Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате нападений неизвестного с ножом в ирландском городе Дандолк. Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, погибшим оказался гражданин Японии. Он получил удар в спину.
Ещё двое граждан Ирландии госпитализированы, их ранили металлическим прутом.
Все три нападения были осуществлены в разных местах.
В рамках расследования задержан гражданин Египта. Мотивы атак устанавливаются.
Ранее сообщалось, что полицейского ударили ножом в спину в одном из колледжей Эдинбурга.
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