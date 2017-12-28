В Лондоне неизвестный облил кислотой женщину
Неизвестный злоумышленник напал на женщину в восточной части Лондона и облил её кислотой.
Об этом сообщается на сайте полиции города.
Отмечается, что в результате нападения 26-летняя женщина получила серьёзные ожоги лица и ноги.
Полиции пока не удалось задержать кого-либо.
В настоящий момент офицеры изучают записи с видеокамер и проводят ряд проверок, направленных на обнаружение подозреваемого, которого жертва атаки не смогла разглядеть.
Ранее МВД Великобритании ужесточило меры наказания за неоднократное появление в общественных местах с едкими веществами в связи с участившимися случаями нападения на прохожих с использованием кислоты.
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