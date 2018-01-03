Эксперт оценил заявление генсека НАТО о необходимости политического диалога с Россией

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс выступает за политический диалог с Москвой.

«Слова Йенса Столтенберга имеют значение лишь с одной точки зрения: оправдать развёртывание дополнительных американских контингентов на территории Европы и дополнительные финансовые расходы на наращивание военного контингента стран НАТО. Нужно имитировать желание примириться с Россией. Это заявление адресовано не нам, а народам Европы. В НАТО хотят сказать: «Мы миролюбивые, готовы налаживать отношения с Россией. Но Россия продолжает представлять нам угрозу, поэтому мы должны выделять деньги для укрепления НАТО», — считает эксперт.

При этом Сивков подчеркнул, что большинство стран — участников альянса не видят военной угрозы со стороны России.

«Турция, которая является важнейшим элементом стратегической конфигурации НАТО, составляя его ключевой правый фланг, блокирующий выход России в Средиземное море, сегодня колеблется и не является надёжным союзником альянса. Греция также в значительной степени ориентируется на Россию. Болгария и Румыния, провозглашающие себя надёжными союзниками НАТО, тем не менее ещё совсем недавно были в Варшавском договоре (военно-политический альянс стран социализма, подписан в 1955 году. — RT). Плюс в условиях, когда возникает конфликт между администрацией Трампа и бюрократией ЕС, нет полной уверенности, что США будут обеспечивать безопасность Европы», — пояснил эксперт.

В заключении Сивков отметил, что последние 25 лет Европа не занималась вопросом поддержания своих вооружённых сил на требуемом уровне, рассчитывая на США, поэтому значительная часть боевой техники действительно находится в не очень боеспособном состоянии.

Ранее Столтенберг рассказал, что в НАТО считают правильной политику выстраивания диалога с Россией и отказа от развязывания новой холодной войны.