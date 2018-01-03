Парламент Израиля одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам

Парламент Израиля (кнессет) одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам, сообщает Haaretz.

Отмечается, что данный законопроект был поддержан премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

По его словам, террористы «должны чувствовать полную тяжесть закона».

Ранее руководитель Общей службы безопасности Израиля (Шин-бет) Надав Аргаман заявил, что около 400 крупных террористических атак на израильской территории было предотвращено в 2017 году.