Парламент Израиля одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам

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Парламент Израиля (кнессет) одобрил в предварительном чтении законопроект о смертной казни террористам, сообщает Haaretz.

Отмечается, что данный законопроект был поддержан премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

По его словам, террористы «должны чувствовать полную тяжесть закона».

Ранее руководитель Общей службы безопасности Израиля (Шин-бет) Надав Аргаман заявил, что около 400 крупных террористических атак на израильской территории было предотвращено в 2017 году.

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