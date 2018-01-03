Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «ядерной кнопке» на его столе

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что на его рабочем столе «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее», чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Два непродуманных заявления с обеих сторон. А ответ Трампа не провокация, это глупость. Он уже делал многие заявления: и с лица земли обещал стереть Северную Корею, и другие вещи сделать. Но в реальности пока никто не может (напасть на КНДР. — RT). Писали, что США могут нанести точечные удары по КНДР. Но я думаю, все эти заявления ни к чему не приведут», — считает он.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе.

Позже Дональд Трамп ответил на данное заявление.