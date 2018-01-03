В Приморье заявили о росте товарооборота с Китаем почти на $2,5 млрд

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что товарооборот с Китаем за девять месяцев 2017 года увеличился на 14%, что составляет почти $2,5 млрд.

«Прежде всего, этот год в экономическом сотрудничестве Приморья и КНР отмечен ростом двустороннего товарооборота. Мы пока подвели итоги только за 9 месяцев и видим рост на 14%. В деньгах это почти $2,5 миллиарда», — цитирует его РИА Новости.

Тарасенко отметил, что доля Китая в общем внешнеторговом обороте края составляет 52%.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот между Хабаровским краем и Китаем в 2017 году превысил $1 млрд, что почти вдвое выше показателей предыдущего года.