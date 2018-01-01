Внешнеторговый оборот между Хабаровским краем и Китаем в 2017 году превысил $1 млрд, что почти вдвое выше показателей предыдущего года, заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

«Есть статистика за девять месяцев 2017 года. Доля КНР во всём внешнеторговом обороте региона — около 60%. В стоимостном выражении это более чем $1 млрд, рост к уровню аналогичного периода прошлого года — почти в два раза», — рассказал Шпорт РИА Новости.

Он добавил, что Хабаровский край экспортирует в Китай авиатехнику, продукцию лесной отрасли, топливно-энергетической отрасли, продовольственные товары, рыбу и морепродукты.

В октябре вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2017 года вырос на треть и превысил $54 млрд.