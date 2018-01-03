Отчёт: 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации

Ушедший 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации. Об этом свидетельствует отчёт Aviation Safety Network.

Отмечается, что в 2017 году произошло десять авиакатастроф с сертифицированными самолётами пассажирской и транспортной авиации.

При этом количество погибших в авиакатастрофах самолётов коммерческой авиации составило 44 человека, что является рекордным показателем с 1946 года.

Как уточняется, в 2016 году произошло 16 авиакатастроф, которые унесли жизни 303 человек.



