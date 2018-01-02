В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии
В Польше неизвестные атаковали офисы депутатов правящей партии «Право и справедливость». Об этом сообщает Польское радио.
Как отмечается, нападениям подверглись офисы в Варшаве и в Накло-над-Нотецён. Злоумышленники повредили замки и двери.
Подозреваемые задержаны.
Ранее сообщалось, что в городе Жешув на юго-востоке Польши неизвестные нанесли хулиганские надписи на здание консульства Украины.
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