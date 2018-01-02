В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии

В Польше неизвестные атаковали офисы депутатов правящей партии «Право и справедливость». Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечается, нападениям подверглись офисы в Варшаве и в Накло-над-Нотецён. Злоумышленники повредили замки и двери.

Подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что в городе Жешув на юго-востоке Польши неизвестные нанесли хулиганские надписи на здание консульства Украины.