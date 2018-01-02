В МВД Польши прокомментировали атаки на офисы депутатов правящей партии
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак осудил атаки на офисы депутатов правящей партии.
Об этом сообщает «Польское радио».
«Это очередное доказательство, что политическая атмосфера подогревается тотальной оппозицией», — сказал министр.
Он также заверил, что полиция готова обеспечить безопасность всем людям.
1 января были повреждены двери в офисах депутата Сейма от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Лукаша Шрайбера в Варшаве, а также депутата Европарламента Космы Злотовского в местности Накло.
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