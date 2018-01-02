В МВД Польши прокомментировали атаки на офисы депутатов правящей партии

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак осудил атаки на офисы депутатов правящей партии.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Это очередное доказательство, что политическая атмосфера подогревается тотальной оппозицией», — сказал министр.

Он также заверил, что полиция готова обеспечить безопасность всем людям.

1 января были повреждены двери в офисах депутата Сейма от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Лукаша Шрайбера в Варшаве, а также депутата Европарламента Космы Злотовского в местности Накло.

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