В МВД Польши прокомментировали атаки на офисы депутатов правящей партии

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак осудил атаки на офисы депутатов правящей партии.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Это очередное доказательство, что политическая атмосфера подогревается тотальной оппозицией», — сказал министр.

Он также заверил, что полиция готова обеспечить безопасность всем людям.

1 января были повреждены двери в офисах депутата Сейма от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Лукаша Шрайбера в Варшаве, а также депутата Европарламента Космы Злотовского в местности Накло.