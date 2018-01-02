В Индии задержали бывшего военнослужащего, за несколько часов убившего шесть человек

Бывший военнослужащий ВС Индии за два часа убил шестерых человек в городе Палвал. Об этом сообщает AFP.

По данным полиции, 45-летний мужчина использовал металический прут.

Как отмечается, первое убийство он совершил в больнице, а затем избил до смерти людей на улице.

Он был задержан в другом медучреждении, где пытался совершить ещё одно преступление. В настоящее время он находится в больнице. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудник антитеррористического подразделения правоохранительных органов Индии расстрелял своих коллег в штате Чхаттисгарх.