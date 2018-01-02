Эксперт назвал возможные темы переговоров между КНДР и Южной Кореей

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин, комментируя RT предложение Южной Кореи провести с КНДР 9 января переговоры на высоком уровне, рассказал, каким вопросам могут уделить первоочередное внимание на этой встрече.

«Самый срочный вопрос — это, конечно, участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх. Особенно в этом заинтересована Южная Корея, потому что она рассматривает это как своеобразную страховку, что в таком случае КНДР не будет принимать никаких мер по обострению напряжённости на полуострове и Игры пройдут в спокойной обстановке. Но есть и много других вопросов: восстановление линии прямой связи, отмена санкций, которые были введены Южной Кореей против КНДР, возобновление политического диалога, гуманитарных контактов, организация встреч членов разделённых семей, проживающих на севере и юге (Корейского полуострова. — RT)», — рассказал он.

По словам эксперта, весь мир заинтересован в налаживании диалога между КНДР и Южной Кореей.

«Если встреча состоится и будет иметь какое-то позитивное продолжение в плане восстановления широкого спектра межкорейских контактов, существовавших в 2000-е годы, для всего мира это будет крайне позитивное явление, которое в перспективе может привести к уменьшению военной опасности на полуострове. Мы в этом тоже заинтересованы, поскольку снизится риск возникновения военного конфликта прямо на наших границах», — добавил Жебин.

Ранее Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне.