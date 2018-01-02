Пушков прокомментировал заявление премьера Польши об отказе принимать беженцев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Польши о том, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока из-за потока беженцев с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — написал Пушков в своём Twitter.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряжённость на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.