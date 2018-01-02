МИД Китая заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией в 2018 году

Глава МИД Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме своему российскому коллеге Сергею Лаврову выразил готовность Пекина наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. Об этом говорится в сообщении дипведомства Китая.

«В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене», — отмечается в сообщении.

В октябре вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем за восемь месяцев 2017 года вырос на треть и превысил $54 млрд.