В Еврокомиссии проанализировали выделение Украине в 2014 году €355 млн финансовой помощи в рамках политики добрососедства.

Данные отчёта Еврокомиссии свидетельствуют о том, что возможности Европейской политики добрососедства в отношении Киева находятся на пределе.

«Европейский инструмент соседства используется на пределе своего потенциала реагирования, а также экономических возможностей. По оценке внешних экспертов и нескольких заинтересованных сторон, меры реагирования, принятые в рамках этой программы, не отвечали потребностям и поставленным задачам», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что Брюссель наблюдает на Украине прогресс в борьбе с коррупцией, со злоупотреблениями в сферах госзакупок и госуправления. Однако ЕК также констатирует некоторые трудности, в том числе в восстановлении разрушенных из-за конфликта регионов Украины.

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш отметил, что Киев использует любые рычаги давления на страны Запада, пытаясь пополнить бюджет за счёт их финансовой помощи. Зачастую власти Украины апеллируют к вопросу «аннексии» Крыма.

«Киев легитимирует получение абсолютно любых денег проблемой ухода Крыма. Никакого другого повода получить деньги от Еврокомиссии нет», — заявил он.

Подробнее — в материале RT.