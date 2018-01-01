Военный эксперт оценил заявление Ким Чен Ына о «ядерной кнопке»

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал заявление главы Северной Кореи Ким Чен Ына во время новогоднего обращения к гражданам КНДР о том, что ядерная кнопка находится на его рабочем столе.

«Так Ким Чен Ын подчеркнул, что именно он как верховный главнокомандующий и лидер Северной Кореи принимает решения о применении ядерного оружия. Конечно, в первую очередь, это заявление направлено к Соединённым Штатам. КНДР исходит из того, что, к сожалению, выстоять в этом мире и надёжно защитить суверенитет страны можно только когда у тебя есть в руках ядерное оружие. Потому что мы знаем, что случилось с Саддамом Хусейном (бывшим президентом Ирака. — RT) или Муаммаром Каддафи (бывшим премьер-министром Ливии. — RT), у которых ядерного оружия не было», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что в адрес Северной Кореи раздаётся много угрожающих заявлений, но страну никто не трогает, так как «страх получить удар возмездия перевешивает агрессивные планы».

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что «ядерная кнопка» находится на его столе.