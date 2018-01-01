Пожар на автостоянке в Ливерпуле уничтожил почти 1,5 тысячи автомобилей

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Пожар на многоуровневой автостоянке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тыс. автомобилей, сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что пожар возник на стоянке около развлекательного комплекса Echo Arena, при этом парковка вмещает в себя 1,6 тыс. автомобилей.

«Мы полагаем, что все автомобили, припаркованные на стоянке, уничтожены», — заявили в полиции.

О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в Манчестере произошёл пожар на девятом этаже многоэтажного дома.

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