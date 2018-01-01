Пожар на автостоянке в Ливерпуле уничтожил почти 1,5 тысячи автомобилей
Пожар на многоуровневой автостоянке в Ливерпуле уничтожил 1,4 тыс. автомобилей, сообщает BBC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что пожар возник на стоянке около развлекательного комплекса Echo Arena, при этом парковка вмещает в себя 1,6 тыс. автомобилей.
«Мы полагаем, что все автомобили, припаркованные на стоянке, уничтожены», — заявили в полиции.
О пострадавших не сообщается.
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