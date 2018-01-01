Глава ООН призвал мировое сообщество к преодолению разногласий

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерёг мировое сообщество в связи с развитием конфликтов во многих странах мира.

«Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира. К сожалению, мир кардинальным образом пошел в обратном направлении», — говорится в видеообращении Генсека.

Он призвал мировое сообщество к единству, «сокращению разрывов и преодолению разногласий».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении пообещал одержать победу над терроризмом, а также подчеркнул важность единения Европы.

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