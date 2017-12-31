Макрон подчеркнул важность единения Европы и борьбы с терроризмом

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Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении пообещал одержать победу над терроризмом, а также подчеркнул важность единения Европы.

«Мы одержим победу в борьбе с терроризмом», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, для Европы 2018 год «будет решающим».

«Я полностью вовлечён в эту битву, поскольку я верю, что Европа хороша для Франции, а Франция не может достичь успеха без сильной Европы», — заявил Макрон.

Ранее Макрон призвал министров выбирать место отдыха на Рождество в соответствии с «министерскими функциями», не выезжая из страны.

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