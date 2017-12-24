СМИ: Макрон призвал министров не уезжать из страны на Рождество

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Французский лидер Эммануэль Макрон призвал министров выбирать место отдыха на Рождество в соответствии с «министерскими функциями», не выезжая из страны.

Как рассказал Le Parisien председатель правительства Бенжамен Гриво, соответствующий циркуляр был распространён в конце ноября.

По словам Гриво, Макрон также рекомендовал находиться на связи «в любой момент во время каникул, в том числе постоянно держать мобильный телефон включённым».

«Это немного напоминает Большого брата, но это правило, мы понимаем», — отметил Гриво.

Ранее сообщалось, что Макрон провёл своё 40-летие в замке Шамбор, расположенном в долине Луары. 

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