СМИ: Макрон призвал министров не уезжать из страны на Рождество
Французский лидер Эммануэль Макрон призвал министров выбирать место отдыха на Рождество в соответствии с «министерскими функциями», не выезжая из страны.
Как рассказал Le Parisien председатель правительства Бенжамен Гриво, соответствующий циркуляр был распространён в конце ноября.
По словам Гриво, Макрон также рекомендовал находиться на связи «в любой момент во время каникул, в том числе постоянно держать мобильный телефон включённым».
«Это немного напоминает Большого брата, но это правило, мы понимаем», — отметил Гриво.
Ранее сообщалось, что Макрон провёл своё 40-летие в замке Шамбор, расположенном в долине Луары.
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