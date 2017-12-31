СМИ: Правящая партия Израиля выступила за расширение поселений на Западном берегу

Короткая ссылка
Израильская партия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд» проголосовала за расширение поселений на Западном берегу реки Иордан, а также за распространение израильского законодательства на этой территории, пишет Haaretz.

«В 50-ю годовщину освобождения Иудеи и Самарии, включая нашу вечную столицу Иерусалим, центральный комитет «Ликуда» призывает избранных чиновников партии предпринять действия, чтобы разрешить свободное строительство и применение законов Израиля и его власти над всеми освобождёнными еврейскими поселениями в Иудее и Самарии», — говорится в соответствующей резолюции.

При этом издание подчёркивает, что результаты голосования имеют рекомендательный характер.

В марте кабинет безопасности Израиля единогласно утвердил решение о строительстве нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119