Эксперт назвал самый реалистичный сценарий начала войны на Корейском полуострове

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, преподаватель Института стран Азии и Африки при МГУ Константин Асмолов в разговоре с RT прокомментировал сообщения о том, что правительство Японии приступило к обсуждению перспективы полномасштабной войны на Корейском полуострове.

По его словам, на фоне обострившейся ситуации для стран — соседей КНДР эта угроза перешла из гипотетических в аналитические.

«Раньше, когда они говорили про сценарии, всё сводилось к тому, что «кровавый» и «безумный» северокорейский режим внезапно начинает войну. Сейчас рассматриваются варианты, в рамках которых войну инициирует и другая сторона», — рассказал он.

Асмолов также добавил, что вероятность нанесения превентивного удара США по КНДР высока. При этом, по его мнению, нельзя исключать варианта, при котором война начнётся в результате наложения случайных факторов (например, противостояния на границе).

Однако, как отметил Асмолов, наиболее реалистична ситуация, при которой лидера КНДР Ким Чен Ына подтолкнут к действиям.

«Повторять разговоры о том, что были секретные доказательства планов северян атаковать, — это уже не пройдёт, так как мало кто поверит. Поэтому надо создать ситуацию, при которой Север явно выглядел бы агрессором. Отсюда попытки развернуть всё так, чтобы спровоцировать Кима на какие-то неадекватные действия. А ракетный удар по Японии будет в том случае, если начнётся полномасштабная война, поскольку речь идёт об ударе по американским базам на её территории», — заключил Асмолов.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Японии приступило к обсуждению возможного ответа на вооружённый конфликт на Корейском полуострове.