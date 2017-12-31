Пушков назвал псевдореальностью слова Трампа об освобождении коалицией почти 100% территорий в Сирии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что коалиция во главе с США освободила от «Исламского государства»* почти все территории в Сирии и Ираке.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это «постправда» — псевдореальность, нужная для политических целей», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Трамп в ходе еженедельного обращения сказал, что коалиция во главе с США освободила от боевиков практически 100% территорий в Сирии и Ираке.

20 декабря лидер США также заявлял об освобождении коалицией от ИГ почти всей территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.