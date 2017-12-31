Пушков назвал псевдореальностью слова Трампа об освобождении коалицией почти 100% территорий в Сирии

Короткая ссылка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что коалиция во главе с США освободила от «Исламского государства»* почти все территории в Сирии и Ираке.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это «постправда» — псевдореальность, нужная для политических целей», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Трамп в ходе еженедельного обращения сказал, что коалиция во главе с США освободила от боевиков практически 100% территорий в Сирии и Ираке.

20 декабря лидер США также заявлял об освобождении коалицией от ИГ почти всей территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119