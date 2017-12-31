В Госдуме не согласились со словами Трампа об освобождении коалицией почти 100% территорий в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что коалиция во главе с США освободила от террористической группировки «Исламское государство»* практически 100% территорий в Сирии и Ираке.

Депутат отметил, что таким образом Америка пытается присвоить себе победу.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осаждённых зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — сказал он.

Чепа также добавил, что свои действия США теперь стараются прикрыть словами о победе над террористами.

«Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии. В первую очередь их задачей было уничтожить режим правительства (президента Сирии Башара. — RT) Асада. Потом, когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ, которое сами же создавали. Поэтому такое заявление вызывает улыбку и недоумение», — заключил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения заявил, что коалиция во главе с США освободила от ИГ практически 100% территорий в Сирии и Ираке.

20 декабря Трамп также заявлял об освобождении коалицией от ИГ почти всей территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.