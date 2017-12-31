В Канаде пингвинов из зоопарка перевезли в помещение из-за слишком холодной погоды

Сотрудники зоопарка в канадском городе Калгари были вынуждены разместить пингвинов в помещении из-за слишком холодной погоды, установившейся в регионе.

Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в настоящий момент температура воздуха в данном районе составляет примерно -25 °С.

Отмечается, что речь идёт о Королевских пингвинах, которые при хорошей погоде живут в открытых вольерах.

Ранее НСН передавала, что в Московском зоопарке появится два павильона с климатическим управлением.