Шесть папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке
Отмечается, что папуанские пингвины привезены в зоопарк из Германии «в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе».
«Сейчас наши новые обитатели, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет, обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей. Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри в главной роли», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
По её слова, в зоопарке «также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины».
«И те и другие меньше ростом, чем папуанские, и, в отличие от выходцев из Антарктики, зимнему холоду предпочитают тропическую жару. Поэтому круглый год они находятся в закрытых помещениях, где создаётся комфортный для них микроклимат», — добавила она.
Как пишет газета «Известия», рост взрослой особи папуанского пингвина достигает 90 см, а под водой эта птица способна развивать скорость 36 км/ч.
Издание подчёркивает, что от других сородичей их отличают отметины на голове — два белых клина вокруг глаз, которые соединены на макушке.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у пары кафрских рогатых воронов появился птенец.
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