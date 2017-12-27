Шесть папуанских пингвинов появились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились три пары папуанских пингвинов. Об этом заявили в пресс-службе мэрии столицы.

Отмечается, что папуанские пингвины привезены в зоопарк из Германии «в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе».

«Сейчас наши новые обитатели, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет, обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей. Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года «Пингвины мистера Поппера» с Джимом Керри в главной роли», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её слова, в зоопарке «также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины».

«И те и другие меньше ростом, чем папуанские, и, в отличие от выходцев из Антарктики, зимнему холоду предпочитают тропическую жару. Поэтому круглый год они находятся в закрытых помещениях, где создаётся комфортный для них микроклимат», — добавила она.

Как пишет газета «Известия», рост взрослой особи папуанского пингвина достигает 90 см, а под водой эта птица способна развивать скорость 36 км/ч.

Издание подчёркивает, что от других сородичей их отличают отметины на голове — два белых клина вокруг глаз, которые соединены на макушке.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у пары кафрских рогатых воронов появился птенец.

НСН передавала, что в Московском зоопарке появится два павильона с климатическим управлением.