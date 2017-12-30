Политолог прокомментировал сообщения СМИ о поставках Россией нефти в КНДР

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько в беседе с RT назвал элементом информационной войны сообщения в зарубежных СМИ о том, что Москва якобы поставляла нефть в КНДР в обход санкций СБ ООН.

«Идёт массовая кампания в медиа, одним из элементов которой теперь ещё стала северокорейская проблема. Без всяких доказательств, фиксированных фактов. Просто оказывается давление на нашу страну с целью выставить её в дурном свете, демонизировать, но уже не в качестве «агрессора», как в случае с Украиной, а как государство, которое нарушает общепринятые нормы по санкциям», — сказал он.

При этом Безпалько подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в военной эскалации конфликта на Корейском полуострове.

«Естественно, Россия не заинтересована в том, чтобы КНДР как государство исчезла, а американское военное присутствие продвинулась ближе к нашим и китайским границам», — отметил политолог.

Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что Москва в полном объёме соблюдает санкционный режим в отношении Северной Кореи.