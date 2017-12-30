В КНДР заявили о намерении наращивать ядерную мощь

В КНДР заявили о намерении наращивать оборонную мощь и развивать свой ядерный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — говорится в тексте сообщения.

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