В КНДР заявили о намерении наращивать ядерную мощь

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В КНДР заявили о намерении наращивать оборонную мощь и развивать свой ядерный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников», — говорится в тексте сообщения.

Ранее глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что верит в  столкновение Северной Кореи с «возросшим давлением» в ближайшие месяцы.

В МИД России рассказали, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН призвала решать проблему вокруг КНДР с помощью диалога.

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