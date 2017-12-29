МИД: США намерены «додавить» КНДР до переговоров

Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров считает, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой.

Он рассказал о недавней визите в США, где прошли встречи в Белом доме и в Госдепе, в ходе которых была проведена «сверка часов» и попытка понять, что происходит в Вашингтоне.

«На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», — цитирует РИА Новости Бурмистрова.

Ранее Бурмистров выразил надежду на продолжение диалога с Вашингтоном по урегулированию северокорейской проблемы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее в опубликованной в издании The New York Times статье заявил, что власти КНДР должны приложить усилия, чтобы вернуться за стол переговоров.