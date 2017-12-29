В Белом доме подтвердили договорённости США и Израиля по Ирану

Представитель Белого дома подтвердил договорённости Соединённых Штатов и Израиля по противодействию Ирану.

«Две делегации достигли договорённости по общим рамкам будущего сотрудничества по (противодействию. — RT) враждебной деятельности Ирана», — приводит РИА Новости слова представителя Белого дома.

Ранее в СМИ появилась информация, что США и Израиль договорились о плане сдерживания влияния Ирана на Ближнем Востоке.

По некоторым данным, в Белом доме прошла встреча представителей Тель-Авива и Вашингтона, в ходе которой стороны достигли договорённости по сдерживанию влияния Тегерана в регионе.