В Индии 14 человек погибли в результате пожара в баре
По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожаре в баре индийского Мумбая.
Об этом сообщает The Times of India.
Отмечается, что причиной такого большого числа жертв стало несоблюдение руководством заведения правил противопожарной безопасности.
«Никакие нормы противопожарной безопасности не соблюдались в этом баре. Менеджмент бара не обеспечил безопасный выход для клиентов во время пожара», — указывается в заявлении полиции.
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