В Индии 14 человек погибли в результате пожара в баре

По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожаре в баре индийского Мумбая.

Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что причиной такого большого числа жертв стало несоблюдение руководством заведения правил противопожарной безопасности.

«Никакие нормы противопожарной безопасности не соблюдались в этом баре. Менеджмент бара не обеспечил безопасный выход для клиентов во время пожара», — указывается в заявлении полиции.



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