В Индии 14 человек погибли в результате пожара в баре

Короткая ссылка
По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожаре в баре индийского Мумбая.

Об этом сообщает The Times of India.

Отмечается, что причиной такого большого числа жертв стало несоблюдение руководством заведения правил противопожарной безопасности.

«Никакие нормы противопожарной безопасности не соблюдались в этом баре. Менеджмент бара не обеспечил безопасный выход для клиентов во время пожара», — указывается в заявлении полиции.

Ранее в результате пожара в офисном центре в Индии погибли 14 человек.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119