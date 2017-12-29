Израильские военные нанесли удар в ответ на обстрелы из сектора Газа

Короткая ссылка
Израильские военные нанесли удар по двум объектам в секторе Газа, которые принадлежат движению ХАМАС.

Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, удары были нанесены в ответ на обстрел из сектора Газа.

Ранее сообщалось, что израильские военные сбили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа. Всего было выпущено три ракеты.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119