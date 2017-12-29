Израильские военные нанесли удар в ответ на обстрелы из сектора Газа

Израильские военные нанесли удар по двум объектам в секторе Газа, которые принадлежат движению ХАМАС.

Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля, удары были нанесены в ответ на обстрел из сектора Газа.

כוחותינו תקפו באמצעות טנקים וכלי טיס של חה״א שתי עמדות השייכות לארגון הטרור חמאס בצ׳ רצע״ז. התקיפה בוצעה בתגובה לירי תמ״ס שבוצע לעבר שטח ישראל pic.twitter.com/dfopMxaaEL — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 29 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что израильские военные сбили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа. Всего было выпущено три ракеты.