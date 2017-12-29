Израильские военные сбили две выпущенные из сектора Газа ракеты

Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что всего по территории Израиля были выпущены три ракеты.

בהמשך לדיווח אודות אזעקת צבע אדום שהופעלה במועצות האזוריות שער הנגב ושדות נגב, זוהו שלושה שיגורים לעבר שטח הארץ. מערכת כיפת ברזל יירטה שני שיגורים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 29 בדצמבר 2017

18 декабря израильские военные нанесли авиаудар по объектам в секторе Газа, которые принадлежат движению ХАМАС.