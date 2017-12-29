Израильские военные сбили две выпущенные из сектора Газа ракеты

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Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные по территории страны из сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что всего по территории Израиля были выпущены три ракеты.

18 декабря израильские военные нанесли авиаудар по объектам в секторе Газа, которые принадлежат движению ХАМАС.

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