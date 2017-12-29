Трамп призвал граждан США одеваться теплее на фоне приближающихся холодов

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал граждан Соединённых Штатов одеваться теплее в связи с рекордно низкими температурами, которые, по словам американского лидера, в ближайшее время могут установиться на востоке страны.

«На востоке приближающаяся новогодняя ночь может стать одной из самых морозных в истории. Вероятно, мы могли бы воспользоваться старым добрым Глобальным Потеплением для борьбы с которым наша страна, в отличие от других, собиралась потратить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал он.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу на время установившихся холодов, посоветовав гражданам «проведать соседей и впустить питомцев в дом».

Летом Госдеп США официально уведомил ООН о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату.