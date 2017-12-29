В Госдепе призвали Россию к взаимодействию по ситуации с Договором по открытому небу
«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернётся к соблюдению своих обязательств по Договору об открытом небе», — заявил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными обвинения США в нарушении Москвы Договора по открытому небу.
Директор департамента Северной Америки министерства Георгий Борисенко объяснил, что решение о введении ограничений с 1 января является ответной мерой на аналогичные действия с американской стороны.