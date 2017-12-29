Трампа обвинили в росте исламофобии в США
Об этом он заявил The Independent.
По словам Хупера, люди теперь боятся показывать в публичных местах свою приверженность исламской вере. В частности, женщины опасаются выходить на улицу в платках.
Он также добавил, что нежелание Трампа осуждать участников протестов в Шарлотсвилле, которые, по словам Хупера, пропагандировали идеи белого превосходства, позволили таким взглядам стать мейнстримом.
«Основываясь на предварительных оценках, справедливо сказать, что 2017 год станет худшим годом в плане регистрации инцидентов, имеющих антимусульманский уклон», — заключил он.
Ранее Верховный суд США разрешил полное применение миграционного указа Трампа в отношении граждан шести преимущественно мусульманских стран.