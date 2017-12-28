В США вандалы облили статую генерала Конфедерации розовой краской

В американском городе Нашвилл неизвестные вандалы облили статую генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста розовой краской.

Об этом сообщает Fox News.

Владелец монумента и земли, на которой он стоит, заявил, что не будет его чистить, так как покрашенная таким образом статуя ему вполне нравится.

«Я действительно думаю, что они выбрали хороший цвет», — отметил он.

Ранее вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.