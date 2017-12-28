В США вандалы облили статую генерала Конфедерации розовой краской
В американском городе Нашвилл неизвестные вандалы облили статую генерала Конфедерации Натана Бедфорда Форреста розовой краской.
Об этом сообщает Fox News.
Владелец монумента и земли, на которой он стоит, заявил, что не будет его чистить, так как покрашенная таким образом статуя ему вполне нравится.
Confederate statue painted pink in Nashville, but owner will leave vandals' handiwork intact https://t.co/qZHERCM4Wd#FoxNewsUS (via @christocarbone)— Fox News (@FoxNews) 28 декабря 2017 г.
«Я действительно думаю, что они выбрали хороший цвет», — отметил он.
Ранее вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.
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