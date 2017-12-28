Песков: особо плотного сотрудничества с США по Сирии никогда не было

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плотного сотрудничества с США по ситуации в Сирии никогда не было.

«Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться. Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — заявил Песков.

При этом он считает необходимым иметь политическую волю к сотрудничеству в сирийском урегулировании.

«Пока этого сотрудничества нет», — добавил пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москве и Вашингтону следует сотрудничать в решении сирийского вопроса.

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