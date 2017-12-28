ВВС США намерены нанять частных лётчиков для противодействия «угрозам» в Европе

Военно-воздушные силы США могут нанять частных лётчиков для отработки имитации воздушных боёв с потенциальным противником в Европе. Об этом говорится в запросе американских ВВС.

Отмечается, что Министерство обороны США рассматривает возможность найма лётчиков частных компаний для тренировки своих военных пилотов в Европе, чтобы они могли противодействовать «угрозам противника» на континенте.

«Запрос предшествует возможному размещению коммерческого заказа на обеспечение боевой подготовки лётчиков в условиях правдоподобной имитации действий воздушного противника, которую требуется осуществлять в нескольких частях Европы», — говорится в документе.

Подчёркивается, что Пентагон может обучать лётчиков не только в трёх приоритетных странах — Германии, Италии и Британии, — но и в других государствах Европы.

Ранее стало известно, что Минобороны США планирует нанять психологов для выявления шпионов среди военнослужащих.

Подробнее — в материале RT.