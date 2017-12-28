ВВС США намерены нанять частных лётчиков для противодействия «угрозам» в Европе
Отмечается, что Министерство обороны США рассматривает возможность найма лётчиков частных компаний для тренировки своих военных пилотов в Европе, чтобы они могли противодействовать «угрозам противника» на континенте.
«Запрос предшествует возможному размещению коммерческого заказа на обеспечение боевой подготовки лётчиков в условиях правдоподобной имитации действий воздушного противника, которую требуется осуществлять в нескольких частях Европы», — говорится в документе.
Подчёркивается, что Пентагон может обучать лётчиков не только в трёх приоритетных странах — Германии, Италии и Британии, — но и в других государствах Европы.
Ранее стало известно, что Минобороны США планирует нанять психологов для выявления шпионов среди военнослужащих.
Подробнее — в материале RT.