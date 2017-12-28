СМИ: При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

В результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 18 пострадали.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные Минздрава Афганистана.

Casualties being taken to hospitals following blast in #Kabul, Nusrat Rahimi, deputy spokesman for Interior Ministry, tells 1TV https://t.co/mUETkCzt2M — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 28 декабря 2017 г.

По некоторым данным, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Ранее стало известно, что пять человек погибли, двое получили ранения в результате взрыва в Кабуле.

Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.