СМИ: При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

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В результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 18 пострадали.

Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные Минздрава Афганистана.

По некоторым данным, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. 

Ранее стало известно, что пять человек погибли, двое получили ранения в результате взрыва в Кабуле.

Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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