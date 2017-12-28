СМИ: При взрыве в Кабуле погибли четыре человека
Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные Минздрава Афганистана.
Casualties being taken to hospitals following blast in #Kabul, Nusrat Rahimi, deputy spokesman for Interior Ministry, tells 1TV https://t.co/mUETkCzt2M— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) 28 декабря 2017 г.
По некоторым данным, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.
Ранее стало известно, что пять человек погибли, двое получили ранения в результате взрыва в Кабуле.
Позднее террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.