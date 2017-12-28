США и Южная Корея пересмотрят соглашение о свободной торговле
По данным агентства, первый раунд состоится 5 января в Вашингтоне.
«На предстоящих переговорах мы намерены добиваться включения вопросов, важных для нас, в целях усиления взаимодействия и достижения баланса интересов», — отметили в южнокорейском дипведомстве.
В октябре в Пентагоне заявили, что власти США и Южной Кореи расширят сотрудничество по предотвращению ядерной угрозы со стороны КНДР, но при этом продолжат предпринимать дипломатические усилия для мирного разрешения конфликта.
Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила необходимость решения проблемы Северной Кореи с помощью диалога.