Источник сообщил об угрозе срыва наблюдательных полётов по Договору об открытом небе

Наблюдательные полёты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся на грани срыва из-за позиции Грузии.

«Наблюдательные полёты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть своё воздушное пространство для российских самолётов наблюдения», — цитирует РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, из-за позиции Тбилиси проект решения консультативной комиссии по открытому небу в течение нескольких месяцев не может быть принят.

Ранее источник рассказал, что Россия сократит число аэродромов, которые США могут использовать согласно Договору об открытом небе.

В сентябре в МИД России отметили, что Вашингтон может ввести ряд ограничений для полётов российской военной авиации над США.