Источник: Россия сократит число аэродромов для США по договору об открытом небе

Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США могут использовать согласно договору об открытом небе.

«Речь идёт о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — цитирует РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, Вашингтон намерен закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полётов.

В сентябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что Вашингтон может ввести ряд ограничений для полётов российской военной авиации над США.

Генерал-майор Владимир Попов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможное ограничение полётов.