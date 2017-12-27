Источник: Россия сократит число аэродромов для США по договору об открытом небе
«Речь идёт о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — цитирует РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.
По его словам, Вашингтон намерен закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полётов.
В сентябре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил, что Вашингтон может ввести ряд ограничений для полётов российской военной авиации над США.
Генерал-майор Владимир Попов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможное ограничение полётов.