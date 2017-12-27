У школы на юге Турции произошла стрельба, есть пострадавшие
По меньшей мере шесть человек, среди которых пятеро детей, получили ранения при стрельбе около одной из школ города Газиантеп на юге Турции, передаёт NTV.
По данным телеканала, 56-летний мужчина во время свадьбы открыл стрельбу по группе школьников, игравших на площадке около школы.
В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, угрозы для их жизней нет.
Источник сообщил, что подозреваемый в нападении находится в розыске за шесть совершённых ранее преступлений.
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