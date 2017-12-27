В Генштабе отметили соблюдение Россией и США меморандума об инцидентах в небе над Сирией

Меморандум о предотвращении инцидентов в небе над Сирией соблюдается Россией и США. Об этом в ходе интервью kp.ru заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Мы с самого начала пытались договариваться, и у нас кое-что получилось. Заключили меморандум о соблюдении безопасности полётов авиации. Кстати говоря, этот меморандум добросовестно соблюдается обеими сторонами», — заявил он.

Кроме того, Герасимов назвал важнейшим прорывом соглашение с США и Иорданией о создании южной зоны деэскалации.

«Она стала первой такой зоной в Сирии. Это был важнейший прорыв», — добавил он.

6 декабря российский лидер Владимир Путин заявил о полном разгроме террористической организации «Исламское государство»* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Он также отметил необходимость укрепить зоны деэскалации и окончательно прекратить кровопролитие в Сирии.

Как передавало ФАН, поселение Абу Эль-Хус сирийской провинции Алеппо присоединилось к режиму прекращения огня.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.