В Генштабе отметили соблюдение Россией и США меморандума об инцидентах в небе над Сирией
«Мы с самого начала пытались договариваться, и у нас кое-что получилось. Заключили меморандум о соблюдении безопасности полётов авиации. Кстати говоря, этот меморандум добросовестно соблюдается обеими сторонами», — заявил он.
Кроме того, Герасимов назвал важнейшим прорывом соглашение с США и Иорданией о создании южной зоны деэскалации.
«Она стала первой такой зоной в Сирии. Это был важнейший прорыв», — добавил он.
6 декабря российский лидер Владимир Путин заявил о полном разгроме террористической организации «Исламское государство»* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Он также отметил необходимость укрепить зоны деэскалации и окончательно прекратить кровопролитие в Сирии.
Как передавало ФАН, поселение Абу Эль-Хус сирийской провинции Алеппо присоединилось к режиму прекращения огня.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.