Президент Киргизии предупредил об активной вербовке жителей Центральной Азии в ИГ

Лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Центральной Азии наблюдается усиление распространения идеологии террористической организации «Исламское государство»*.

«Усиливается распространение идеологии ИГ и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведётся активная пропаганда и вербовка граждан наших государств», — цитирует Жээнбекова РИА Новости.

По его словам, без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности «невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасность», а также противостоять значительной части современных вызовов и угроз.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации в Афганистане из-за противоборства между ИГ и талибами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.