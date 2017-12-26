Береговая охрана оказывает помощь российскому судну у берегов Великобритании

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Британская береговая охрана сообщила, что грузовое судно «Механик Ярцев» получило сильный крен у берегов Великобритании.

«Береговая охрана оказывает помощь судну под российским флагом, получившему существенный крен недалеко от Портсмута», — приводит РИА Новости сообщение службы береговой охраны.

13 членам экипажа опасность не угрожает.

Отмечается, что судно водоизмещением в 2500 кг следовало из порта Риги в Северную Ирландию.

В настоящее время положение судна стабильно, на нём обеспечивается энергоснабжение. 

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