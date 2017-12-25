Трамп с супругой поздравили американцев с Рождеством

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и первая леди Соединённых Штатов Меланья Трамп поздравили американцев с Рождеством.

В обращении, опубликованном в Twitter, американский лидер с супругой поздравили граждан США с праздниками.

В своей речи президент и первая леди отметили лучшие качества американских граждан и процитировали Священное Писание.

«От имени Меланьи, меня, Бэррона и всей семьи Трамп позвольте сказать: да благословит вас Господь, да благословит Господь Америку! Желаю вам весёлого Рождества и счастливого Нового года!» — сказал президент.

Ранее Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием и благословением Urbi et orbi («Граду и миру»).

Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119