Трамп с супругой поздравили американцев с Рождеством
В обращении, опубликованном в Twitter, американский лидер с супругой поздравили граждан США с праздниками.
MERRY CHRISTMAS!!! pic.twitter.com/mYtV5GNdLl— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.
В своей речи президент и первая леди отметили лучшие качества американских граждан и процитировали Священное Писание.
«От имени Меланьи, меня, Бэррона и всей семьи Трамп позвольте сказать: да благословит вас Господь, да благословит Господь Америку! Желаю вам весёлого Рождества и счастливого Нового года!» — сказал президент.
Ранее Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием и благословением Urbi et orbi («Граду и миру»).
Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю — в ночь с 24 на 25 декабря.