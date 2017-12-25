Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии в случае необходимости
«Больше широкого применения вооружённых сил России в Сирии не требуется, хотя два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, войну с террористами в том числе и на территории Сирии продолжим, если это потребуется. Будем точечно там работать, но, повторяю, не так, как это было до сих пор — с таким широким применением всех компонентов наших вооружённых сил», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшилась с появлением там террористической организации «Исламское государство»*, которая вступила в противоборство с «Талибаном»**.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.