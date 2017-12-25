Генпрокурор России обратился к главе Европарламента в связи с делом Браудера

Генеральный прокурор России Юрий Чайка написал письмо председателю Европарламента Антонио Таяни в связи с вмешательством в расследование по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Чайка напомнил, что депутаты Европарламента обратились к лидеру Кипра Никосу Анастасиадису с письмом, в котором они выражают некую «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов».

«Сразу хотелось бы поставить Вас в известность, что российско-кипрское правовое сотрудничество осуществляется строго в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и Договором между СССР и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 января 1984 года», — говорится в письме генпрокурора.

Он отметил, что подобное обращение депутатов «является прямым вмешательством во внутренние дела» Кипра.

«Мало того, оно демонстративно подано в интересах лица, в отношении которого в строгом соответствии с российским законодательством и международным правом осуществляется уголовное преследование за совершение им ряда тяжких налоговых и других экономических преступлений», — добавил Чайка.

По его словам, подобные действия следует расценивать только «как политически мотивированную попытку незаконного воздействия на органы правосудия и другие независимые государственные органы Кипра с целью повлиять на процесс вынесения законного судебного решения».

«Данное обращение нельзя расценить иначе, как инструмент политического давления на самостоятельные ветви власти суверенного государства — члена Европейского союза. А это прямо противоречит принципам демократии и верховенства права, которые относятся к основополагающим не только европейским, но и универсальным ценностям», — подчеркнул Чайка.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Кипр провести непредвзятое расследование по делу Браудера.

15 ноября депутаты Европарламента направили руководству Кипра письмо, в котором пригрозили «последствиями» за сотрудничество с Москвой в расследовании дела Браудера.

Полный текст письма генерального прокурора России — в материале RT.